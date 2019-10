Lähes miljoona mielenosoittajaa marssi Chilessä – poikkeustila ja öinen ulkonaliikkumiskielto voimassa jo viikon, 19 kuollut ja 2400 pidätetty

Väkivaltaisiksi yltyneet mielenosoitukset ovat jatkuneet jo viikon. Protesteissa on kuollut ainakin 19 ihmistä. Turvallisuusjoukkoja syytetään viiden kuoleman aiheuttamisesta.

Sosiaalisessa mediassa on esitetty syytöksiä kidutuksesta ja väkivallasta. YK on sanonut lähettävänsä ryhmän Chileen tutkimaan syytöksiä.

Presidentti pyysi anteeksi

Latinalaisen Amerikan vakaimmaksi maaksi kutsutussa Chilessä ei ole ollut yhtä levotonta vuosikymmeniin. Kuluneella viikolla mielenosoitusten tueksi on järjestetty myös yleislakko, joka kesti keskiviikon ja torstain.

Maahan on julistettu poikkeustila, ja öinen ulkonaliikkumiskielto on voimassa jo seitsemättä päivää. Piñera on luvannut poistaa molemmat saamansa kritiikin vuoksi.