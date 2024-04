Väkivallan piinaama Ecuador äänestää tiukemmista toimista rikollisuutta vastaan

Ennen rauhallisena tunnettu eteläamerikkalainen maa on viime aikoina kärsinyt rikosten ja väkivallan aallosta. Tämän katsotaan olevan yhteydessä huumekauppaa käyviin liigoihin, jotka kuljettavat Ecuadorin satamien kautta huumeita Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.

Mielipidemittausten perusteella ecuadorilaiset aikovat hyväksyä presidentin ajamat tiukennukset. Ecuadorin 17,7 miljoonasta asukkaasta 13,6 miljoonalla on äänioikeus sunnuntain kansanäänestyksessä.

Jopa 13 tunnin sähkökatkoja

Viikon sisällä Ecuadorissa on tapettu kaksi pormestaria, vuoden sisällä viisi. Henkirikosten määrä on noussut valtavasti, ja viime vuonna 100 000:ta asukasta kohti tapettiin 43 ihmistä. Vielä vuonna 2018 henkirikoksissa kuolleiden määrä oli kuusi sataatuhatta asukasta kohti.

Vankiloissa on kolmen vuoden aikana tapettu yli 460 vankia jengien keskinäisissä välienselvittelyissä. Kymmenkunta poliitikkoa on surmattu, heidän joukossaan presidenttiehdokas Fernando Villavicencio , joka ammuttiin viime kesänä kampanjatilaisuuden yhteydessä.

Väkivalta ei ole Ecuadorin ainoa ongelma tällä hetkellä. Maassa on tällä viikolla ollut jopa 13 tunnin mittaisia sähkökatkoja, kun kuivuus on vakavasti haitannut vesivoiman tuotantoa. Hallitus on määrännyt osan työntekijöistä pysymään kahden päivän ajan kotona, jotta sähköpulaa saataisiin lievennyttä.