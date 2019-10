Väkivaltaisuudet jatkuvat Ecuadorissa – protestijohtajat torjuvat neuvottelut presidentin kanssa

Alkuperäiskansojen kattojärjestö sanoi neuvottelevansa hallituksen kanssa vasta sitten, kun polttoaineiden tukiaiset lopettanut laki on kumottu.

Viisi kuollut ja 550 loukkaantunut

Moreno sanoi tv-puheessa, että väkivalta on saatava loppumaan.

– Kehotan johtajia puhumaan suoraan minun kanssani. Maahan on palautettava rauha. Meidän on näytettävä maalle, että meillä on tahtoa vuoropuheluun, Moreno sanoi.