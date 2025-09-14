Pyörällä liikenteessä ollut 8-vuotias lapsi sai vakavia vammoja, kun autoilija törmäsi häneen suojatiellä Kärkölässä, poliisi kertoo.
Hämeen poliisin mukaan onnettomuus sattui Kärkölässä Järveläntiellä perjantain neljältä iltapäivällä. 76-vuotias mies törmäsi autollaan suojatietä pyöräillen ylittäneeseen 8-vuotiaaseen lapseen. Lapsi sai kolarissa vakavia sairaalahoitoa vaativia vammoja, poliisi kertoo.
Lapsi oli ajanut kevyen liikenteen väylää pohjoisesta kohti Järvelän keskustaa ja kääntynyt vasemmalle suojatielle ylittääkseen Järveläntien. Miesautoilijan epäillään syyllistyneen liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vammantuottamukseen.