Vakava tauti leviää Nigeriassa: Useita satoja ihmisiä kuollut

Tähän mennessä tautiin on tänä vuonna kuollut noin 800 ihmistä. Tartunnan saaneita on noin 14 000.

Tauti on levinnyt lähes puoleen maan 36 osavaltiosta. Erityisen paha tilanne on Nigerian pohjoisosassa sijaitsevassa Kanon osavaltiossa, jossa on ilmoitettu yli 500 kuolemantapauksesta ja 10 000 tartunnasta.