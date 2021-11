WHO: Afganistania uhkaa vakava tuhkarokkoepidemia

WHO:n mukaan tuhkarokkotilanne on erityisen huolestuttava, koska samaan aikaan Afganistanissa kärsitään ruokapulasta ja aliravitsemuksesta.

– Aliravituille lapsille tuhkarokko on kuolemantuomio, sanoi WHO:n tiedottaja Margaret Harris Genevessä olleille toimittajille videolinkin välityksellä Afganistanin Kabulista.

Harrisin mukaan tuhkarokkotestausta pitäisi lisätä Afganistanissa kiireesti. Hänen mukaansa myös ilman testaustietoa on selvää, että tuhkarokkoepidemia riehuu maassa.

Tänä vuonna Afganistanissa on diagnosoitu yli 24 000 tuhkarokkotapausta. Näistä tapauksissa noin 2 400 on todettu laboratorioissa.

YK on varoitellut useaan kertaan, että Afganistan on vaarassa ajautua jopa maailman pahimpaan humanitaariseen kriisiin muun muassa ruokapulan vuoksi. Harrisin mukaan Afganistanissa yli miljoona alle viisivuotiasta lasta on vaarassa kuolla nälkään tänä vuonna.