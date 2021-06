Vakava junaturma Pakistanissa: Kaksi junaa törmännyt toisiinsa, ainakin 40 kuollut – ihmisiä loukussa jäänteissä

Pakistanissa ainakin 40 ihmistä on kuollut ja kymmeniä loukkaantunut junaonnettomuudessa, kertovat paikallisviranomaiset. Viranomaisten mukaan yksi matkustajajuna oli törmännyt toiseen, vastakkaiseen suuntaan kulkeneeseen toiseen matkustajajunaan, joka oli vain minuutteja aiemmin suistunut raiteiltaan.

Junien raunioissa on edelleen jumissa ihmisiä, ja paikallisen poliisin mukaan pelkona on, että kuolleita löytyy edelleen lisää.

Ainakin kuusi junavaunua on tuhoutunut. Televisiossa näytetyssä videokuvassa onnettomuuspaikalla näkyy ruhjoutunut juna, ja useita vihreitä vaunuja makaa maassa kyljellään.

Eloonjääneitä etsitään vimmatusti

Paikallisten medioiden jakamissa videoissa näkyy, että onnettomuuspaikalle on kokoontunut joukoittain ihmisiä, jotka ovat kiipeilleet ruhjoutuneiden vaunujen päälle etsiäkseen ruumiita ja eloonjääneitä.

Pelastustöihin on lähetetty apuun muun muassa Pakistanin sotilaita läheisistä tukikohdista.

Pääministeri lupaa perusteellisen tutkinnan

Sisäministeri ja entinen rautatieministeri Sheikh Rashid on kertonut, että onnettomuuspaikalla raide oli rakennettu 1880-luvulla ja että se on ollut erittäin huonossa kunnossa. Samoin poliisi on kertonut jo aiemmin varoittaneensa viranomaisia radan ja vaunujen vaarallisesta kunnosta.