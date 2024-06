Väite: Ukraina tuhosi Venäjän maailman parhaaksi ylistämän asejärjestelmän Krimillä

Kuluvan kuukauden aikana on kerrottu, että mainittu S-500-ilmatorjuntajärjestelmä tai sen osia on siirretty Krimille suojaamaan vallattua aluetta Ukrainan onnistuneiden iskujen jäljiltä. Järjestelmä on uusi ja Kreml on ylistänyt sitä maailman parhaaksi.