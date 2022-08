Kaluaako Venäjä ohjuspatteristoaan Syyriasta Krimille? Satelliittikuvat paljastavat massiivisen kalustonsiirron merellä

Israelilaisen ImageSat Internationalin ottamat satelliittikuvat osoittavat, että Venäjän S-300-ilmatorjuntaohjusjärjestelmät on siirretty pois Syyriasta elokuun aikana.

Uutistoimisto Reutersin välittämät satelliittikuvat paljastavat, että ohjuspatteristo on siirretty Novorossijskin satamaan lähelle Krimin niemimaata. Ohjukset kuvattiin ensin satamassa Syyrian Tartusissa, josta ne sittemmin siirrettiin eteenpäin.

Tappioita Krimillä

Venäjän uskotaan panostavan puolustukseen Krimillä, jossa se on kokenut tappioita viime aikoina. Aiemmin tässä kuussa Venäjän lentotukikohtaan iskettiin, ja kahdeksan lentokonetta tuhoutui. Ukraina ei ole virallisesti myöntänyt olleensa iskun takana, mutta näin useista lähteistä arveltu.

Monien maiden käytössä

S-300 on 1980-luvulla Neuvostoliitossa kehitetty ilmatorjuntajärjestelmä. S-300-ohjusten kantama on parhaimmillaan toistasataa kilometriä.

Venäjä on käyttänyt ohjuksia aktiivisesti Ukrainan sodan aikana. Myös Ukraina on käyttänyt S-300-ohjusjärjestelmiä sodassa Venäjää vastaan. Sama ohjusjärjestelmä on monen muun maan käytössä, etenkin itäisessä Euroopassa ja Aasiassa.