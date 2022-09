Ruotsin Andersson Nord Stream -putkiin liittyvistä räjähdyksistä: "Kyseessä todennäköisesti tahallinen teko"

Pääministeri Magdalena Andersson kertoi tiistai-illan lehdistötilaisuudessa, että Ruotsin hallitus on ollut yhteydessä asian tiimoilta läheisiin kumppaneihinsa, kuten Natoon, Tanskaan ja Saksaan.

– Meillä on ruotsalainen tiedustelupalvelu, mutta olemme saaneet tietoa myös yhteyksistämme Tanskaan ja päättelimme tämän perusteella, että kyseessä on todennäköisesti tahallinen teko. Kyse on luultavasti sabotoinnista, Andersson kertoo.