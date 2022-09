Presidentti Niinistö HS:lle: Kaasuputkivuodot nostavat turvallisuusuhan uudelle tasolle

– Monien ajatuksissa on kasvanut uhka omasta turvallisuudesta tai ainakin syvä huoli siitä on lisääntynyt. Turvallisuustekijät ovat ylipäätään nousseet jälleen esille kaikkialla, eikä vain tämän putken takia. Turvallisuusajattelun pitäisi nousta taas vahvemmin pintaan, Niinistö sanoi.

Niinistö ei tässä vaiheessa lähde arvailemaan syyllistä putkien vaurioitumiselle, mutta turvallisuusuhka Euroopassa on hänen mukaansa noussut uudelle tasolle. Monien asiantuntijoiden mukaan kyse on sabotaasista, jonka taustalla on todennäköisesti valtiollinen toimija.