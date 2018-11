Vain osa diplomaattipuhutteluista tulee julkisiksi – Suomi kutsui Venäjän suurlähettilään puhuteltavaksi GPS-häirinnän vuoksi

Suurlähettiläiden puhuttelukutsuja on vaikea tilastoida, koska vain osa tapauksista tulee julkisiksi. Suurin osa yhteydenpidosta on normaalia diplomaattista keskustelua, mutta negatiivisen julkisuuden kera tuleva puhuttelukutsu on eri asia. Silloin aiheena on maiden väleihin vaikuttava kielteinen tapahtuma, johon vaaditaan korjausta, lisätietoa tai pahoittelua. Läheskään aina reaktio ei ole vaatimuksen mukainen.