Twitter vaihtoi nimensä ja logonsa – muutos sai suomalaisasiantuntijan "hämmentyneeksi ja surulliseksi"

Miljardööri Elon Muskin aikakausi sosiaalisen median jättialusta Twitterin johdossa on ollut poukkoileva. Konkreettisin Muskin aikakauden muutos nähtiin maanantaina, kun palvelun nimi ja logo vaihtuivat.

– Oma mielipiteeni on hämmentynyt ja ehkä vähän surullinen. Olen aina tykännyt Twitteristä todella paljon. Kaikkine lieveilmiöineenkin se on ollut ainutlaatuinen alusta, jossa on voinut puhua kaikille puhumatta kenellekään, sanoo sosiaalisen median asiantuntijatoimisto Kurion luova johtaja Jari Lähdevuori.