Oulun keskustassa outo tilanne: Kukko kiekumassa aivan väärässä paikassa

Oulun keskustassa havaittiin tänään erikoinen näky, kun Kauppatorilla sijaitsevalle terassille oli ilmestynyt kukko.

Paikalla ollut silminnäkijä kertoo oudosta tilanteesta MTV Uutisille.

– Tulimme kahden ystävän kanssa kahville Torinrantaan. Olimme lähdössä kotia kohti, niin kuulimme kukon kiekumista.

Ystävykset olivat keskenään pohtineet, että eihän kukon kiekuminen voi olla aivan keskusta-alueella mahdollista ja päättivät lähteä katsomaan, mistä ääni tulee.

– Siellähän oli sitten kukko suljetun telttaravintolan pihassa. Täysin yksinään Oulun Kauppatorilla, sellaisella terassilla oli siinä. Siellä se kiekui yksinään.

Silminnäkijä kertoo, että kukko tepasteli hämmentyneen oloisesti.

– Selkeästi näki, että se oli väärässä paikassa.

Kukko pakeni työmaa-aitauksen sisälle

Läheisten ravintoloiden työntekijät tulivat auttamaan kukon kiinniotossa, mutta ripeäliikkeinen yksilö onnistui livahtamaan torilla sijaitsevan työmaan aitojen sisäpuolelle.

Ystävykset olivat kyselleet muilta paikallaolleilta, että kenelle kukko kuuluu, mutta kukaan ei tunnistanut sitä omakseen. He päättivät laittaa yksinäisestä kukosta ilmoituksen Facebookiin.

Ilmoituksen oli huomannut tunnin ajomatkan päässä Oulusta asuva henkilö, joka kertoi myyneensä kyseisen kukon juuri tänään.

– Kukko oli sitten jotenkin torille päätynyt. He olivat hyvin järkyttyneitä tilanteesta.

Paikallisen hylättyjen pieneläinten tukiyhdistyksen vapaaehtoiset tulivat etsimään kukkoa haavien ja jyvien avulla ja löysivät sen lopulta.

Silminnäkijän tietojen mukaan kukko on tarkoitus palauttaa sen alun perin myyneelle taholle.

"Toivottavasti ei tule trendiä"

Silminnäkijä toteaa MTV Uutisille, että kokonaisuudessaan tilanne oli surullinen.

– Olihan tämä erikoista, että Oulun torilta kahvireissulta löytyy kukko siitä muutaman metrin päästä, mutta samalla se on kyllä todella järkyttävää. Eihän kukko itsekseen ole sinne mennyt, vaan jonkun ihmisen on täytynyt se sinne jättää.

Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on liikkunut tietoja myös vastaavista muista tapauksista, joissa kukko tai kana on aiemmin jätetty kaupungille.

– En tiedä, onko tämä ollut joku pääsiäistemppu. Tosi surullista, jos joku on tällaisen tehnyt. Eihän missään nimessä näin tule toimia. Toivottavasti tällaisesta ei tulisi mitään trendiä. Jos se on tahallinen temppu, niin sehän on eläinsuojelurikos.