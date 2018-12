Vain auto jäi, kun viisikymppinen virolaismies katosi joulukuun alussa – poliisi toivoo vihjeitä kansalaisilta

Tank poistui Opistontie 21 sijaitsevasta Siiram-hostellista 4. joulukuuta kello 5.09 ja hänen autonsa löytyi samana päivänä läheltä hostellia. Kyseinen Kia Optima -henkilöauto on harmaa, ja sen rekisterinumero on MPZ-371. Poliisin mukaan on mahdollista, että auto olisi ollut liikenteessä Tankin katoamisen jälkeen ennen sen löytymistä.