Missä on 52-vuotias Michaela? Katosi jäljettömiin Loviisan bussiasemalta viisi päivää sitten

Viimeisin varma havainto naisesta on torstaiaamulta noin kello kymmenen aikaan Loviisan linja-autoasemalta, jossa hänet nähtiin keskustelevan tummahiuksisen naisen kanssa.

Hän on 175 senttiä pitkä, ja hänellä on vaaleat, lyhyet hiukset, joissa on paksumpi violetti raita.