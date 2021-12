Poliisi etsii Inkoossa kadonnutta 79-vuotiasta miestä – havainnot autolla liikkuvasta miehestä hätänumeroon 112

Kadonnut on lähtenyt yöllä Inkoon Råbackanteltä autolla. Hän ajaa harmaalla Toyota RAV4 -autolla. Auton rekisterinumero on VCZ-363.

Miehellä on päällään lippalakki, jossa on oranssia, vihreänharmaa Fjällrävenin parkatakki, mustat pitkävartiset nahkasaappaat sekä maastokuviolliset housut. Hän on 187 senttiä pitkä ja hoikkavartaloinen.