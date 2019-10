Syysloman Turkin-matkat on myyty loppuun, vaikka maa käy sotaa Syyrian rajalla – matkanjärjestäjät tarkkailevat tilannetta

Aurinkomatkat, Tui Finland ja Tjäreborg kertovat STT:lle, että lomakohteissa on tällä hetkellä rauhallista, mutta tilannetta tarkkaillaan jatkuvasti.

Hätätilanteen varalle suunnitelmia



Finnair-konserniin kuuluvan Aurinkomatkojen asiakkaita on Turkissa noin 570 Aaltosen mukaan. Hän lisää, että matkanjärjestäjän lomakohteissa on nyt hyvin rauhallista.

Aaltosen mukaan matkustajien perumissa matkoissa ei ole nähtävissä selkeää trendiä, mutta joitakin kyselyitä lentojen jatkumisesta sekä lomakohteen tilanteesta ja tunnelmista on tullut.

– Ykkösprioriteettimme on matkustajien turvallisuus. Tilannetta tarkkaillaan koko ajan, ja tiedotamme sekä Finnairin että Aurinkomatkojen matkustajia muutoksista heti, Aaltonen korostaa.

Hänen mukaansa varasuunnitelmat äkillisille muutoksille on, mutta hän ei halua spekuloida, mitä yhtiöt tekisivät hätätilanteessa.

Viimeiset matkat myyty loppuun



Matkanjärjestäjä Tui Finlandin lehdistöpäivystäjä Mari Berg kertoo, että Turkin lomakausi alkaa olla jo lopuillaan. Vuoden viimeiset matkat syyslomaviikolle Antalyaan on jo myyty loppuun. Turkki on Bergin mukaan ennen kaikkea kesäkohde, ja loppuvuodesta suomalaiset suuntaavat sankoin joukoin kohti Kanariansaaria.

– En lähtisi varmasti Turkin itärajalle matkustamaan, emmekä me järjestä matkoja sinne suuntaan.

Berg kertoo, että asiakkailta on tullut jonkin verran kyselyitä Turkin tilanteesta, mutta muuten suomalaisten matkustusinto maahan on jopa kasvanut.

– Monen laihan vuoden jälkeen Turkki on ollut erittäin suosittu kohde. Ei ihan vielä ole kultavuosien tasoa, mutta oikein hyvin on mennyt koko kesä.

Valveilla 24 tuntia vuorokaudessa



Virtasenkin mukaan Turkin suosio on tehnyt kesän aikana paluun, ja syyslomaviikko on myyty loppuun. Joitakin viime hetken peruutuksia on ollut.