Yhdysvaltain keskuspankki piti ohjauskorkonsa lähellä nollaa, vaikka talous kohenee eikä korona enää ole pankin mukaan merkittävä riski

Keskuspankin mukaan Yhdysvaltain talous ja työllisyystilanne ovat paranemaan päin, mutta se tähdensi että elvytykselle on yhä tarvetta. Fed sanoi jatkavansa elvytystoimintaa siihen asti, että maassa on saavutettu suurin mahdollinen työllisyystaso ja inflaatio on nousemassa pitkäaikaisesti kahden prosentin yläpuolelle.