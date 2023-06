Hengähdystauko koronnostoputkelle? Yhdysvaltain keskuspankin ei odoteta nostavan keskiviikkona korkoja

– Uskon, että komiteassa on riittävästi tukea tauolle. Mutta kompromissi tulee olemaan se, että komitea säilyttää option uusiin koronnostoihin, pitää oven niille auki, sanoi EY:n vanhempi ekonomisti Lydia Boussour .

Nosto olisi 11. putkeen

Keskuspankki on nostanut ohjauskorkoaan viidellä prosenttiyksiköllä viime vuoden maaliskuun jälkeen. Nostoja on tehty kymmenen peräkkäin, ja korko on nyt 5,00–5,25 prosentin vaihteluvälillä.