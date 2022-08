Vaihtuuko Valtteri Bottaksen tallikaveri? Alfa Romeolla kiperä kysymys ratkottavana

Alfa Romeon junioriohjelmaan kuuluva Pourchaire ajaa tällä hetkellä F2-sarjassa. Viikon päästä 19 vuotta täyttävä Pourchaire on tällä hetkellä sarjassa toisena.

Samaan aikaan Alfa Romeo ei ole vahvistanut kiinalaiskuskin Zhon jatkoa. Zhou on napannut tällä kaudella viisi MM-pistettä. Se on selvästi vähemmän kuin Alfa Romeon toisella kuskilla Valtteri Bottaksella, jolla pisteitä on 46.