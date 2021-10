Vähätelty sarja tuottaa kiihtyvällä tahdilla kultakimpaleita SM-liigaan – "Mielestämme hän pelasi niin sanotusti väärässä sarjassa"

Onnistuneita hankintoja

Liigassa on nähty paljon onnistuneita hankintoja ECHL:stä. Esimerkiksi TPS:n viime kauden tähtihankinta Josh Kestner ja Kookoon takavuosien sensaatiopakki Matt Caito ovat onnistuneet käyttämään Liigaa ponnahduslautana rahakkaampiin sarjoihin.

Suurelle yleisölle ECHL-nimet eivät sopimusten julkistusvaiheessa aiheuta juuri minkäänlaisia tunnereaktioita, mutta kauden jälkeen tilanne on usein toinen.

Alkanut Liiga-kausi on näyttänyt, että uusia ECHL-hankintoja nousee suomalaisten tietoisuuteen. Esimerkiksi Ässien Derek Barach ja Ilveksen Les Lancaster keikkuvat tällä hetkellä pistepörssin kärjen tuntumassa.

Lukossa hyvän alun saanut slovakki Kristian Pospisil on myös hankittu ECHL:stä, vaikka Raumalla on hän pelannut jo useamman vahvan kauden. HPK:n valopilkkuja vaikeasti alkaneessa kaudessa on ollut kanadalainen Michael Joly.