Vähäpäästöisten autojen tukeminen jakaa kärkipoliitikkojen mielipiteet MTV:n vaalikoneessa: "Rajansa kaikella"

PERUSSUOMALAISET

Riikka Purra, Kirkkonummi – En osaa sanoa: Vähäpäästöisille työsuhdeautoille on jo käytössä veroalennus. Lisäksi sähköautot vapautettiin autoverolta vuonna 2021. Myös ajoneuvoveron määrä perustuu jo päästöihin. Kannustavuutta siis löytyy.

Ville Tavio, Turku – Jokseenkin eri mieltä: Autoilun verotus on jo nykyisin vähäpäästöisyyttä suosivaa, joten rajansa kaikella. Luonnollisesti toivoisin, että suomalaisilla olisi matalampi verotus ja varaa ostaa uudempia vähäpäästöisiä autoja, mutta pidän yhtä tärkeänä sitä, että ihmisillä on ylipäänsä varaa autoilla ja liikkua jo omistamillaan ajoneuvoilla.

VIHREÄT

Maria Ohisalo, Helsinki – Täysin samaa mieltä: Liikenne aiheuttaa merkittäviä päästöjä, mutta ihmisten on liikuttava vastaisuudessakin. Sähköautoilun ja biokaasuautoilun vauhdittaminen on yksi keino vähentää liikenteen päästöjä. Lähitulevaisuudessa vaihtoehtoina ovat myös vety ja synteettiset polttoaineet.

Pekka Haavisto, Helsinki – Täysin samaa mieltä: Erilaisia vähäpäästöisiä liikennemuotoja on hyvä suosia. Tärkeää on esimerkiksi tukea sähköautojen latausverkkoa ja sekä biokaasun jakelun laajentamista.

KESKUSTA

Mikko Kärnä, Helsinki – Jokseenkin samaa mieltä: Autoilun verotus on hyvin pitkälti jo tällaista ja se kannustaa vähäpäästöisyyteen. Käyttövoimasta riippumatta meidän on kuitenkin pidettävä autoilu mahdollisena jokaiselle, joka autoa elämässään tarvitsee. Näitä ihmisiä on Suomessa valtavasti.