Uutuuskirja paljastaa Robert Heleniuksen leirin reaktiot dopingkohuun: "Ei saatana puhuta tommosia"

Helenius antoi elokuussa Lontoossa Anthony Joshuaa vastaan otellun kamppailun yhteydessä dopingnäytteen, jossa ilmeni promoottoritoimiston mukaan epäselvyyksiä . Aluksi Yle kertoi, että kyseessä oli niin sanottu estrogeeniblokkeri, mutta sittemmin aina on täsmentynyt klomifeeniksi .

Tapauksen jälkiselvittely on yhä kesken. Heleniuksen leiri on ollut niukkasanainen tapauksesta, jossa odotetaan tällä hetkellä Britannian antidopingviranomaisen Ukadin ottamien testien tuloksia.

– Robert lyö huijarit lattiaan. Mutta silloin meidän on kyettävä tekemään kaikki täydellisesti, Lindström toteaa Kyrölle.

– Paras on aina paras, Helenius sanoo.

"Me ei olla tehty mitään väärää"

"Pahinta on, että syytetään syytöntä", Robert Helenius tilittää.

"Ääni pettää, hän saa sanottua, että jos olisi halunnut käyttää suoritusta edistäviä aineita, niin olisi varmasti ottanut kunnon myrkkyjä. Niitä on tässä lajissa tarjolla, ei tarvitsisi kaukaa etsiä. 'Mutta en helvetti ole käyttänyt mitään kanojen ovulaatiolääkkeitä!' Isä uskoo poikaansa."

– Ei saatana puhuta tommosia. Me ei olla tehty mitään väärää. Meidän on oltava muuri. Me olemme toistemme tukena tässä, Helenius sanoo kirjassa.