Robert Helenius: Nyrkkeilyn supertähti lähestyi juuri pyynnöllä – "Tässä on vain virhe"

Helenius otteli elokuussa Lontoossa Joshuaa vastaan raskaan sarjan matsin, jonka brittisuuruus voitti tyrmäyksellä. Ottelun järjestänyt Matchroom Boxing kertoi myöhemmin, että Heleniuksen dopingnäytteestä on löytynyt poikkeama. Aine on vahvistunut urheilussa kiellettyihin aineisiin kuuluvaksi klomifeeniksi.

– Kyllä minä luulen, että hekin tietävät, että tässä on vain virhe.

Dopingvyyhti on ollut miehelle raisu isku.

– Tosi rankkaa on ollut. Kun tietää, että on syytön, on tosi, tosi rankka fiilis.