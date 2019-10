Uutta tietoa Kuopion järkyttävästä autopalosta – IL: Syttymissyy ei välttämättä ollut tablettitietokone

Rikosylikomisario Mikko Lyytinen kertoo Iltalehdelle, että muitakin mahdollisuuksia palon syttymissyyksi on.

– Auton keskikonsolissa on latauspistoke tai tupakansytytin. Tässä on sekin mahdollisuus, että lapset ovat mahdollisesti saaneet sen päälle. Eli olisiko se siitä syttynyt, Lyytinen sanoo.

– Ei voi suoraan sanoa, että se on lähtenyt tablettitietokoneesta.

– Lapsia aiotaan puhuttaa. Sitä ei ole vielä päästy tekemään, sillä lapsia on hoidettu pitkälti pääkaupunkiseudulla, Lyytinen kertoo Iltalehdelle.

– Lähimmän kahden viikon sisältä kuulemme heitä ja haemme selvyyttä tapahtumien kulusta. He saivat vakavia vammoja. Toinen on tietojeni mukaan siirretty Kuopion yliopistolliseen keskussairaalaan. He ovat koko ajan hoitotoimenpiteiden alla.