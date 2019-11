Pikkulapset istuivat palavassa autossa Prisman parkkipaikalla, kun isä oli kaupassa – Kuopion järkyttävän autopalon syy on selviämässä: "Haluamme kuulla mitä hänellä on kerrottavanaan"

Poliisi kertoi tapauksen tutkinnan alkuvaiheessa, että palo olisi saanut alkunsa liekkeihin roihahtaneesta tablettitietokoneesta. Myöhemmin tietoa korjattiin ja poliisi kertoi, että palo on voinut saada alkunsa muualtakin.

"Haluamme kuulla mitä hänellä on asiasta kerrottavana"

Nyt tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Mikko Lyytinen kertoo, että palon syy on pitkälti selvinnyt.

– Kyllä se on sillä tavalla pitkälti selvinnyt, tai ainakin on pitkälti poissuljettu se, mistä se ei ainakaan ole syttynyt.

Hän kuitenkin kieltäytyy kommentoimasta sitä, mistä palo on alkanut tai sitä, liittyykö tabletti paloon mitenkään. Poliisi haluaa kuulla auton omistavaa miestä ennen kuin palon syystä kerrotaan julkisuuteen.

– Haluamme kuulla mitä hänellä on asiasta kerrottavanaan ilman ennakkovaikutelmaa. Sen jälkeen kerromme jotain, jos on kerrottavaa.

– Ei ole ilmennyt mitään esimerkiksi heitteillejätön tyylistä. Isä on ollut periaatteessa aika lyhyen aikaa kaupassa, kun lapset ovat odottaneet autossa. Kun isä on tullut takaisin, auto on ollut tulessa.