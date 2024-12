Uutta tietoa Espoon jouluammuskelusta: Kymmeniä koolla, kaksi sai luodista – poliisi selvittää kytköksiä katujengeihin

Poliisi on jatkanut Espoon Puustellinmäessä jouluaattona tapahtuneiden useiden tapon yritysten tutkintaa.

Ampumavälikohtaus tapahtui Espoon Puustellinmäessä myöhään jouluaaton iltana. Tapahtumapaikaksi on tarkentunut Kiannonkadun ja Puhujanpolun alue, mutta osa tapahtumapaikalla olleista on liikkunut myös Patruunakadun suunnilla.

Poliisi selvittää, liittyykö tapaus katujengeihin.

– Paikalla on ollut todistajakertomusten mukaan noin 10–30 alaikäistä tai nuorta aikuista miestä, joista osa on ollut paikalle autolla, sanoo rikostarkastaja Marko Forss Helsingin poliisilaitokselta.

Paikalla on ammuttu ainakin kahta henkilöä, jotka ovat saaneet sairaalahoitoa vaativia vammoja, mutta vaara-alueella on ollut useampia henkilöitä. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan tapaaminen on ollut ennalta sovittu.

Poliisilla on ollut muutama henkilö pidätettynä, mutta ketään ei ole toistaiseksi vangittu.

Poliisi pyytää edelleen kansalaisilta havaintoja tapahtumiin liittyen. Myös muutoin tapahtumista tietäviä pyydetään kertomaan havaintonsa poliisille.

Yhteydenottoja toivotaan puhelinnumeroon 0295475975 tai sähköpostiin katu.helsinki@poliisi.fi.