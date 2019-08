Iso-Melkutinjärvellä kadonneen sukeltajan etsinnät vaikeat, järvi on 20 metriä syvä ja mutainen – "On mahdollista, että hän on noussut pintaan muualla"

Pelastuslaitos sai hälytyksen Melkutinjärvelle noin puoli yhden jälkeen iltapäivällä, kun kolmen sukeltajan seurueesta yksi katosi.

Näkyvyys alueella on huono

Löyttyniemi kertoo MTV Uutisille, että sukeltajan etsiminen on haasteellista.

– Tämä järvi on noin kaksikymmentä metriä syvä ja pohjassa on paljon niin sanottua mujua, joka peittää näkyvyyden, joten on vaikea sanoa tällä hetkellä, miten tämä tapahtui. Tällä hetkellä ei ole mitään tarkempaa tietoa siitä, mitä katoamishetkellä tapahtui.



Pelastuslaitos on tehnyt etsintöjä usean yksikön voimin.



– Myös alueella olleet muut sukeltajat aloittivat etsinnät heti, Löyttyniemi kertoo.



Yksityiskohdista vaietaan

Pelastuslaitoksella ei ole tiedossa, kuinka kokenut sukeltaja on.



– Kyseessä on harrastaja-ammattisukeltajat. Tämä kohde on suosittu sukeltajien keskuudessa, hän kuvailee.



Löyttyniemi pysyy vaitonaisena muista sukeltajaa kuvailevista tiedoista. Tällä hetkellä tiedetään, että kyseessä on täysi-ikäinen suomalainen.

– Poliisi tiedottaa näistä tarkemmin, Löyttyniemi toteaa.

Sukeltajaa on etsitty myös kaikuluotaimen avulla. Alue, josta häntä etsitään on noin sata kertaa sata metriä ja syvyyttä on noin 25 metriä.



Löyttyniemen mukaan on mahdollista, että mies löytyisi vielä elossa.