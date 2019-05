Uutissuomalainen: Velvollisuuksiaan laiminlyöviä hoivakoteja voi odottaa tuhansien eurojen sopimussakko

Uutissuomalaisen mukaan esimerkiksi Attendolle on tulossa ainakin 17 400 euron laskun sen Joroisissa sijaitsevasta Jalava-kodista, jonka toiminnasta viranomaiset löysivät merkittäviä puutteita alkuvuodesta.

Sakkopykälien toimeenpano kuitenkin vaihtelee kunnittain. Esimerkiksi Jyväskylä on antamassa 8 000 euron sakot kahdelle eri hoivakodille. Helsingin kaupunki ei sen sijaan ole Uutissuomalaisen mukaan perinut sopimussakkoja hoivakodeilta, vaan se on lopettanut asiakkaiden ohjaamisen sellaisiin hoivakoteihin, joista puutteita on löydetty.