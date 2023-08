Uusi-Seelanti tarjoaa sotaa pakeneville ukrainalaisille pysyviä oleskelulupia

Uusi-Seelanti on ilmoittanut avaavansa sotaa pakeneville ukrainalaisille uuden väylän saada oleskelulupa. Maahanmuuttoasioista vastaava ministeri Andrew Little kertoi lauantaina, että ukrainalaisille tarkoitetulla erityisviisumilla Uuteen-Seelantiin ennen ensi maaliskuun puoliväliä matkustavat voivat saada pysyvän oleskeluluvan.



Little huomautti, että Uudella-Seelannilla on humanitaarinen velvollisuus tarjota varmuutta sotaa paenneille.



– Teemme oleskeluluvan hakemisesta niin yksinkertaista kuin mahdollista, hän lupasi.



Oleskelulupaa hakevien ukrainalaisten ei tarvitse esimerkki suorittaa kielikoetta, osoittaa riittäviä varoja tai hankkia sponsoria.



Uuden-Seelannin ukrainalaisille tarkoitettu erityisviisumi on myönnetty yli 1 500 ihmiselle sen jälkeen kun viisumikategoria luotiin viime vuonna.