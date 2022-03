Maahanmuuttovirasto pyytää ilmoittamaan Ukrainasta saapuvien kuljetuksista ennakkoon

Maahanmuuttoviraston nettisivuilla on ilmoituslomake, johon pyydetään kuljetuksia järjestäviltä ennakkotiedot Ukrainasta saapuvista kuljetuksista. Lomakkeessa tulee kertoa kuinka monta ukrainalaista kuljetuksella saapuu, mille paikkakunnalle he ovat menossa ja aikovatko he oleskella Suomessa viisumivapaasti vai hakea turvapaikkaa.