Uusi-Seelanti luopuu koronan nollalinjasta – deltamuunnoksen leviämistä ei ole saatu taltutettua

Our World in Data -tilastosivuston mukaan Uudessa-Seelannissa todettiin viime viikolla noin 20–40 uutta tartuntaa päivässä.

"Tukahduttaminen oli tärkeää, koska meillä ei ollut rokotteita"

Ardernin mukaan rajoitusten lieventäminen on nyt mahdollista, sillä rokotusaste on selvästi noussut.

Uusi-Seelanti on selvinnyt koronaviruksesta varsin vähällä moneen muuhun maahan verrattuna. Our World in Data -sivuston mukaan noin viiden miljoonan asukkaan saarivaltiossa on todettu koko pandemian aikana yhteensä noin 4 400 koronatartuntaa ja 27 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.