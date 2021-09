Uusi-Seelanti lakkauttaa tiukimmat koronarajoitukset – yksi alue pysyy vielä pannassa

Ardern huomautti, että tartuntatapausten määrän rajoittamisessa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Herkästi tarttuvan deltamuunnoksen leviäminen tarkoittaa hänen mukaansa kuitenkin sitä, ettei Aucklandin rajoituksia voida vielä hellittää.

Maassa on käytössä neliportainen rajoitusjärjestelmä. Aucklandia lukuun ottamatta maa on nyt siirtymässä tasolle kaksi, eli täysin vapaata elämä ei edelleenkään ole. Esimerkiksi sisätiloissa saa kokoontua korkeintaan 50 ihmistä, ja monissa tapahtumapaikoissa on käytössä jäljityssovellus ja maskipakko.