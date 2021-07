Deltamuunnos piinaa Australiaa – suurkaupungit jatkavat tiukkoja koronarajoituksia

Sulkujen piirissä on yhteensä noin 12 miljoonaa australialaista.

Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa, jossa Sydney sijaitsee, puolestaan raportoitiin maanantaina 98 uutta tartuntaa. Sydney on ollut sulkutilassa jo neljättä viikkoa, mutta tartuntoja ei ole saatu painettua alas.

Uusin tartunta-aalto alkoi kesäkuussa, kun viruksen deltamuunnos pääsi livahtamaan Sydneyyn. Herkemmin tarttuva muunnos on osoittautunut vaikeasti suitsittavaksi kovillakaan rajoitustoimilla. Lauantaina Uusi Etelä-Wales kiristi koronarajoituksia ja määräsi kaikki ei-välttämättömät kaupat suljettaviksi.

Australian koronastrategiana on ollut pitää paikalliset tartunnat tiukasti hallinnassa, missä se onkin pääosin onnistunut pandemian aikana. Se on kuitenkin vaatinut lyhytaikaisia tiukkoja koronasulkuja ja rajojen pitämistä kokonaan kiinni jo lähes puolentoista vuoden ajan. Maassa on todettu pandemian aikana noin 32 000 tartuntaa ja reilut 900 virukseen liittyvää kuolemaa.