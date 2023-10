Lähteet: prinssi Harry ja herttuatar Meghan yrittävät luovia tiensä takaisin kuninkaallisten suosioon – väylänä yllättävä pariskunta

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin välit Harryn kuninkaallisiin sukulaisiin ovat tiettävästi viime vuosien aikana olleet huononemaan päin, ja ajoittain on uutisoitu huhuista, joiden mukaan pieniä sovinnoneleitä ja yhteydenottoja olisi tapahtunut pariskunnan ja siniveristen välillä.

Harry ja Meghan vetäytyivät kuninkaallisista velvollisuuksistaan alkuvuodesta 2020 ja muuttivat Pohjois-Amerikkaan. Sittemmin he ovat avautuneet usein hankaluuksistaan kuninkaallisina sekä kipeistä suhteistaan Harryn sukulaisiin, mikä on hiertänyt pariskunnan välejä brittihoviin merkittävästi. Muun muassa Harryn isoveli prinssi William on useiden lähteiden mukaan äärimmäisen verisesti vihainen veljelleen ja kaksikon välisen suhteen kerrotaan olevan hyvin jäinen.