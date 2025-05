Uusi Putin-kiristysruuvi voi viedä Venäjältä bisnekset – tekisi venäläisen öljyn ja kaasun ostamisesta järjettömän kallista

Yhdysvaltain senaatissa etenee lakiesitys, joka määräisi ankaria uusia pakotteita Venäjälle, mikäli presidentti Vladimir Putin ei suostu vilpittömiin neuvotteluihin Ukrainan kanssa.

Lakialoitteen takana ovat senaattorit demokraatti Richard Blumenthal Connecticutista ja republikaani Lindsey Graham Etelä-Carolinasta. Aloitetta tukee nyt jo 81 senaattoria sadasta mahdollisesta.

Senaattorit demokraatti Richard Blumenthal Connecticutista ja republikaani Lindsey Graham Etelä-Carolinasta.Lindsey Graham ja Richard Blumenthal vuonna 2022.

Lakiesityksessä määrättäisiin sekä ensisijaisia että toissijaisia pakotteita Venäjälle ja sen toimia tukeville tahoille. Mikäli Venäjä esimerkiksi kieltäytyisi neuvotteluista tai hyökkäisi uudelleen Ukrainaan mahdollisen rauhansopimuksen jälkeen, astuisivat pakotteet voimaan.

Lisäksi lakiesitys sisältää poikkeuksellisen kovan, 500 prosentin tullin maista tuotaville tuotteille, mikäli kyseiset maat ostavat venäläistä öljyä, kaasua, uraania tai muita tuotteita.

– Jos Venäjä ei ole valmis vakavaan diplomatiaan, senaatti tekee yhteistyötä Trumpin hallinnon kanssa harkitakseen lisäpakotteita, jotta Putin saataisiin neuvottelupöytään, totesi senaatin enemmistöjohtaja republikaani John Thune Etelä-Dakotasta torstaina uutistoimisto Axiokselle.

Kiinan rooli suurennuslasin alla pakotelakiesityksessä

Thunen mukaan Yhdysvaltain senaatti on valmis toimimaan nopeasti, mikäli Venäjä ei osoita aitoa sitoutumista rauhaan. Ulkoministeri Marco Rubio varoitti kuitenkin samassa yhteydessä, että pelkkä pakotteilla uhkailu saattaa saada Venäjän vetäytymään neuvotteluista.

Tästä huolimatta senaattori, demokraattien Jeanne Shaheen New Hampshirestä painotti Axiosin haastattelussa, että Putinille on tehtävä selväksi, että painetta tullaan lisäämään, jotta Ukraina saa oikeudenmukaisen ratkaisun.

Blumenthal ja Graham totesivat yhteislausunnossaan, että vaikka he toivovat rauhaa, he eivät usko Venäjän olevan vakavissaan. Myös Kiinan rooli on suurennuslasin alla pakote-esityksessä.

– Yksi lakiesityksemme päätavoitteista on pitää Kiina vastuussa Putinin sotakoneiston tukemisesta ostamalla halpaa venäläistä öljyä niin sanotulta varjolaivastolta. Ilman Kiinan taloudellista tukea Putinin sotakoneisto pysähtyisi kuin seinään, tiedotteessa sanotaan.