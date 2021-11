Uusi luontolive käynnissä! WWF:n talvilintukamera seuraa lintujen elämää Kuusamossa

Uuden kuvauspaikan myötä luvassa on paljon uusia lajeja. Ruokintapaikalla on jo näkynyt toistakymmentä upeaa lintulajia, joista osa on Suomessa uhanalaisia. Paikalla on ollut muun muassa erittäin uhanalainen hömötiainen, joka on WWF:n mukaan taantunut viime vuosikymmeninä huolestuttavan nopeasti metsähakkuiden ja vanhojen metsien vähenemisen takia.