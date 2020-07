Tällaista on huippuharvinaisen naalin elämä – luontolive Suomessa erittäin uhanalaisesta lajista keräsi vajaassa kuukaudessa yli 190 000 katsojaa

Ruotsin ja Norjan tunturialueilla naalikannat ovat kasvaneet suojelutoimien ansiosta. Livekuvaa lähetettiin naalien pesäkumpareelta Ruotsista. WWF:n tavoitteena on palauttaa naali myös Suomen luontoon.

– Pohjoismaissa on tehty vuosikymmeniä sinnikästä työtä naalin pelastamiseksi, ja pitkään taantunut kanta on saatu viime vuosina lopultakin kasvuun. Naapurimaiden kannan kasvun myötä mahdollisuus naalin asettumisesta pesimään jälleen myös Suomessa on kasvanut, sanoo WWF Suomen ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.