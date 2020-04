Suomessa 49 kuollut koronaan – määrä noussut eilisestä yhdellä

Tarkempia tietoja on toistaiseksi saatavilla 35 kuolleesta. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. 40–59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60–79-vuotiaita on 11, yli 80-vuotiaita on 22. Kuolleista 69 prosenttia on miehiä ja 31 prosenttia naisia.