Uusi Bachelor Anton Aaltonen paljastaa, miten hän päätyi ohjelmaan: "Viesti tuli kaverilta"

Helsinkiläinen Anton Aaltonen , 28, on toinen kahdesta poikamiehestä, jotka etsivät rinnalleen kumppania Bachelor Suomi -ohjelman tulevalla tuotantokaudella. Aaltosen lisäksi ohjelmassa puolisoa etsii Sami Toiviainen . Aaltosen matka Bacheloriin on tarina, jolle mies naureskelee itsekin – ja saa kiittää siitä ystäväänsä.

Aaltonen on seurustellut muutamaan otteeseen vakavasti. Hän kertoo tietävänsä mitä haluaa ja hakee, ja olevansa myös ehdottomasti parisuhdeihminen. Ohjelmasta hän lähti etsimään kumppania, joka tietää mihin on elämässään menossa.

– Toki kaikki me ollaan aina välillä hukassa, mutta että olisi tavallaan näkemys siitä, mihin haluaa elämäänsä viedä ja että on joku juttu, mitä kohti menee. Elää sellaista elämää, että siinä on jo omaakin sisältöä. Näkemykseni mukaan parisuhteessa kumppanit täydentävät toisiaan ja kumppani on elämässä nimenomaan sen takia, että se tuo itsestä ne parhaat puolet esiin.