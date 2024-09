Jokerin odotettu jatko-osa hämmensi Venetsiassa, mutta onko siitä ilmiöksi?

Lajityypit sekaisin

Musikaalinumeroissa tarina pysähtyy ja päähenkilöt heittäytyvät tanssiin. Kappaleet ovat pääasiassa musikaaleista, mutta kuullaan myös pehmeää 1960-luvun poppia. Jo trailerissa soineen What the World Needs Now’n lisäksi mukana on muita Burt Bacharachin sävellyksiä sekä esimerkiksi säveltäjäpari Leslie Bricussen ja Anthony Newleyn ikivihreitä. Tutut sanoitukset tuntuvat nyt kuvaavan Jokerin mielentiloja.