Uupuminen uhkaa jo vastavalmistuneita sosiaalialan korkeakoulutettuja – tuoreen selvityksen "hälyttävät luvut vetävät hiljaiseksi"

– Luvut vetävät hiljaiseksi. On hälyttävää, että jo vastavalmistuneet ovat vaarassa uupua työtaakan ja henkisen kuormituksen alle, sanoo selvityksen tekijä Talentian opiskelijatoiminnan koordinaattori Saana Landgrén.

Vastavalmistuneet sosiaalialan korkeakoulutetut ovat motivoituneita työntekijöitä. Selvityksen mukaan he pitävät työtään mielenkiintoisena, monipuolisena sekä sopivan haastavana. He kokevat myös, että työssä on mahdollista kehittää osaamistaan.