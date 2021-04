Uudet ravintolarajoitukset astuivat voimaan – tätä se tarkoittaa paikkakunnallasi

Ravintolarajoitukset vaihtelevat aleittain ja ovat tiukimmat pahimmilla epidemia-alueilla, joissa anniskelu täytyy lopettaa jo kello 17. Samalla ravintoloiden väliaikainen sulkeminen on päättynyt niissä maakunnissa, joissa ne olivat kokonaan kiinni.

Tiukemmat rajoitukset ovat voimassa 11 maakunnassa, muun muassa pääkaupunkiseudulla, ja löyhemmät 8 maakunnassa.

Tästä jutusta voi lukea, mitkä ovat ravitsemisliikkeiden rajoitukset eri alueilla nyt.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa:

Anniskelu päättyy kello 22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki ravintola-asiakkaille kello 05-23.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, on käytössä puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista. Asiakaspaikkarajoitus ei koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Lisäksi näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen ovat kiellettyjä.

Uusimaa, Kanta-Häme, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjanmaa:

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, alkoholia saa anniskella kello 7-17, ja sallittu aukioloaika on klo 05-18. Käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista.

Muissa ravintoloissa anniskelu on sallittu klo 7-17 ja sallittu aukioloaika asiakkaille on kello 05-19. Käytössä on puolet asiakaspaikoista.



Alkoholijuomien nauttiminen on sallittua tunti anniskeluajan päättymisen jälkeen.