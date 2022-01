Uudet hyvinvointialueet kaipaavat satojen miljoonien lisärahoitusta – Länsi-Uusimaa uhkaa viivästyttää sote-uudistusta: "Emme ehdi vuoden 2023 alkuun"

Tietojärjestelmien sovitteluun on varattu noin 400 miljoonaa euroa, mutta alueet ovat hakeneet rahaa miljardin edestä. Länsi-Uusimaa on jo uhannut myöhäistää sote-uudistuksen toimeenpanoa, jos lisärahaa ei tipu nopeasti.

Muun muassa potilastieto- ja palkanmaksujärjestelmät on yhtenäistettävä vielä tämän vuoden aikana. Länsi-Uudellamaalla pelkästään eri potilastietojärjestelmiä on 36.

Alueilla eri lähtökohdat

Kaikkien hyvinvointialueiden valmiutta on koordinoinut sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kari Hakari. Hän kertoo, että muutos on ollut helpointa alueilla, joilla toimii yksi kuntayhtymä, ja haastavinta niin kutsutuissa sirpalemaakunnissa.

– Huomattavasti helpompi tilanne on niillä alueilla, joilla on ollut valmiiksi kuntayhtymä. Niissä palvelut on jo koottu yhden organisaation alle, Hakari kertoo.