Monella hyvinvointialueella kaksi suurinta puoluetta saa aikaan enemmistön – näistä asioista valtapuolueet voivat riidellä

Pienillä puolueilla on vaalituloksen myötä hankalampi saada esityksiään läpi, jos alueen suuret puolueet jyräävät ne.

Poikkeuksen kokoomuksen, Sdp:n ja keskustan hallitsemiin alueisiin tekevät lähinnä Pohjanmaa ja Itä-Uusimaa, joissa Rkp on suurin puolue. Muutamilla alueilla myös Vasemmistoliitto yltää mitalisijoille.

– Keskustalla, Sdp:llä ja kokoomuksella on pitkät perinteet hyvästä yhteistyöstä. Sanoisinko näin, että on herrasmiesmäinen tapa toimia yhdessä erotuksena identiteettipolitiikan puolueisiin, jotka näissä vaaleissa hävisivät, sanoo keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen.

Ulkoistetaanko palveluita?

– Ei Sdp kategorisesti vastusta palveluseteleitä. Palveluseteleissä yksityiskohdat ratkaisevat. Niiden on oltava kaikkien saatavilla, ettei käy niin, että rahalla pääsee jonon ohi, Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoo.

– Meidän on hyödynnettävä koko sosiaali- ja terveysalan kentän osaamisesta, koska alan työvoiman saatavuus on nykyisin niin heikkoa, Laiho perustelee.

Mitä ovat lähipalvelut?

– Ihmisten on saatava palvelut, mutta emme ole sitoutuneet siihen, missä ne seinät on. Ihmisten on saatava yhdenvertaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta, kokoomuksen Laiho sanoo.