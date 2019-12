Uudessa-Seelannissa purkautunut tulivuori yhä vaarallinen – kuolonuhreja ei päästä etsimään

Uuden-Seelannin terveysministeriön mukaan maan sairaaloiden palovammayksiköissä hoidetaan yhä 22:ta ihmistä, jotka selvisivät purkauksesta hengissä. He ovat kriittisessä tilassa pahoja palovammoja saaneina.

– Sairaaloissa on lukuisia ihmisiä, jotka eivät kykene kommunikoimaan. Heillä on vaikeita palovammoja ihon lisäksi myös sisäelimissä, poliisiasioista vastaava ministeri Stuart Nash kertoi Radio New Zealandille.