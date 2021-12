Aveilta uusia tiukkoja koronarajoituksia: Pirkanmaalla ja Satakunnassa kielletään yleisötilaisuudet

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kielletään kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet. Lisäksi asiakas- ja yleisötiloja on määrätty väliaikaisesti suljettaviksi.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on koronaepidemian leviämisaluetta. Tartuntamäärät ovat jatkuneet sairaanhoitopiirin alueella korkeina huolimatta voimassa olevista suosituksista.

Satakuntaan tiukat kokoontumisrajoitukset

Myös Satakunnassa on päätetty kieltää sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet. Lisäksi suljetaan laajalti muun muassa urheilutiloja. Lounais-Suomen avi päätti uusista koronatoimista tänään.

– Satakunnan koronatartuntojen määrä on lisääntynyt merkittävästi, niiden lähteiden selvittäminen on vaikeutunut ja alueen terveydenhuollon kuormitus on kasvanut, kertoi tiedotteessa Lounais-Suomen avin ylijohtaja Leena Räsänen.