Uudelle opetussuunnitelmalle kovaa kritiikkiä, ulkomailla oppimistulokset heikentyneet: "Ilmiöoppimisessa pitää ottaa huomioon lapsen ikä – itseohjautuvuus kehittyy hitaasti"

– Ongelmana on se, että on tapahtunut liikaa samaan aikaan. Meillä on yhä heterogeenisempi oppilasaines, hyvin kunnianhimoinen opetussuunnitelma ja samaan aikaan säästetään. Sellainen yhtälö ei koskaan toimi, että samaan aikaan tehdään uudistuksia ja säästetään.