Utsjoen Kevolla mitattiin elokuun hellepäiväennätys

Utsjoen Kevon sääasemalla mitattiin jälleen hellettä keskiviikkona, kertoi Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä . Kevolla on kuluvan elokuun aikana mitattu kahdeksana päivänä hellettä, joka on asemalla uusi ennätys.

Pohjoisimmassa Lapissa sijaitsevalla Utsjoen Kevolla on mitattu tänä vuonna myös aseman koko vuoden hellepäiväennätys, joka on nyt 25 päivää. Aiempi koko vuoden hellepäiväennätys on vuodelta 1972, jolloin asemalla mitattiin 21 hellepäivää.